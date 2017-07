Novo ‘Homem-Aranha’ domina bilheterias no Brasil e nos EUA

Como esperado, Homem-Aranha: De Volta ao Lar dominou as bilheterias no Brasil e nos Estados Unidos. No mercado americano, o longa estrelado por Tom Holland fez estonteantes 117 milhões de dólares ao longo do fim de semana de lançamento. O valor faz do filme a terceira melhor estreia do ano por lá, atrás de A Bela e a Fera (com 174 milhões) e Guardiões da Galáxia Vol. 2 (146 milhões).

No Brasil, a produção, que levou 1,6 milhão de espectadores aos cinemas, desbancou Meu Malvado Favorito 3, que também ficou em segundo lugar nos EUA. Até o momento, a animação alcançou 447 milhões de dólares em bilheteria no mundo.

Completam o ranking dos dez mais vistos no país ao longo do fim de semana os filmes Mulher-Maravilha, A Múmia, O Círculo, Meus 15 Anos, Um Tio Quase Perfeito, Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, Uma Família de Dois e Perdidos em Paris. Os dados são da comScore Brasil.