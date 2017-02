“Novo ’50 Tons’ tem baile de máscaras sensual”, diz autora

Um dos principais cenários de Cinquenta Tons Mais Escuros é um baile de máscaras organizado pelos pais de Christian Grey (Jamie Dornan). “É exuberante, é sensual e é fabuloso”, diz a autora E.L. James sobre a cena do segundo filme da franquia um vídeo que pode ser conferido em primeira mão pelo site de VEJA.

“O baile de máscaras traz um ar de mistério ao filme”, diz a atriz Dakota Johnson, que interpreta a protagonista, Anastasia Steele. “A cena toda é uma explosão de cor, dos figurinos ao set, com Veneza como tema, É um momento mágico do filme”, completa o diretor, James Foley.

Para a sequência, foram necessários cerca de 200 conjuntos de fantasias e máscaras que foram usados pelos convidados e empregados que trabalharam na festa fictícia — incluindo cuspidores de fogo e acrobatas.

Cinquenta Tons Mais Escuros acompanha a história amorosa do casal Anastasia e Christian, que se aventura no sadomasoquismo. O filme estreia nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, no Brasil.