Novelas históricas da Globo dão nó na cabeça do espectador

Não lembrar um detalhe da crise política iniciada após a reeleição de Dilma Rousseff é mais do que natural. A intensa e assustadora sucessão de fatos que se deram antes, durante e após o processo de impeachment já foi comparada à narrativa veloz de séries como House of Cards, Game of Thrones e até Walking Dead. Já não saber que o Brasil foi “descoberto” em 1500 pelo português Pedro Álvares Cabral e que há 33 anos era encerrada a ditadura militar no país é, nas palavras do dramaturgo Silvio de Abreu, “estarrecedor”. O diretor de teledramaturgia da Globo comentou neste domingo, no programa do Faustão, pesquisas que a emissora conduziu para entender a relação do público com as duas tramas históricas que mantém agora no ar, Novo Mundo, na faixa das seis, e Os Dias Eram Assim, no horário das onze.

“A gente fez uma pesquisa, por acusa da novela das onze, Os Dias Eram Assim, em que todas as pessoas que responderam – de todas as classes, de A a D – não tinham noção do que tinha sido a ditadura de 1964. Ninguém estudou isso. Isso não se aprende na escola”, contou Silvio, jurado do quadro Show dos Famosos, em que celebridades imitam outras celebridades. Vale notar que o diretor de teledramaturgia chamou de novela aquilo que a Globo vem se esforçando para embalar como série — ou “super-série”, como batizou o programa.

“Mais estarrecedor ainda foi o resultado de outra pesquisa, feita por causa da novela das seis, O Mundo Novo”, continuou Silvio, errando o nome da trama. “As pessoas pensavam que Dom Pedro tinha descoberto o país, porque não tinham informação. Que país é esse?”

O novelista, que chegou ao tema enquanto comentava a atual crise do país, voltou ao caos político para arrematar o assunto. “Quanto mais o povo for ignorante, mais fácil de mandar nele. A educação é a única coisa que vai nos salvar, que vai nos ensinar a raciocinar, a dizer eu quero isso e não aquilo.”

A fala de Silvio de Abreu encontrou eco nas redes sociais: