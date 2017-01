Dez perfis do Instagram que mostram SP de maneira surpreendente

💧🎉🎂 #SPDAGAROA463 por @matheusbribeiro ~ Série 1/3 de cliques captados via #drone: da região do #Morumbi, do estádio do #Pacaembu, do #ObeliscodoIbirapuera e da árvore de Natal do Ibirapuera – Nesse mês especial de aniversário de SP, continue a marcar o teu clique com a #SPDAGAROA463 que republicaremos outros notáveis e dignos de destaque, ok? ••• Use #spdagaroa Siga!📷 Instagram.com/spdagaroa Curta!👍 Facebook.com/spdagaroa Acesse!➡️ www.SPdagaroa.com.br •••

A photo posted by São Paulo da garoa (@spdagaroa) on Jan 22, 2017 at 9:18am PST