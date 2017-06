Novas fotos de série sobre caso Versace são puro luxo e breguice

Depois de Penélope Cruz aparecer com os cabelos loiros na primeira imagem da minissérie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Edgar Ramirez, Darren Criss e Ricky Martin encarnam seus personagens em fotos – que são puro luxo e breguice – divulgadas nesta quarta-feira pelo site da revista Entertainment Weekly.

Ramirez dará vida a Gianni Versace, fundador da grife que leva seu sobrenome, morto à queima roupa em 1994 na entrada de sua casa em Miami. Andrew Cunanan, o assassino, será interpretado por Darren Criss, famoso por seu papel na série Glee. Desde a morte de Gianni, sua irmã, Donatella Versace, assina os modelos da marca.

A segunda temporada de American Crime Story vai ao ar em 2018. A primeira, The People vs. O.J. Simpson, reconstituiu o julgamento do jogador de futebol americano acusado de assassinar sua namorada, e pode ser vista no serviço de streaming Netflix.

Confira as imagens de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story: