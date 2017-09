Nova edição de The Voice Brasil tem candidata unânime e streaming

A sexta temporada do programa The Voice Brasil começa nesta quinta-feira na Rede Globo e promete ao menos dois momentos empolgantes. Um deles será a apresentação dos quatro técnicos juntos. Carlinhos Brown, Michel Teló, Lulu Santos e Ivete Sangalo dividem o mesmo palco esta noite.

O capítulo de estreia também deve ter uma competidora com voz unânime. Em um spoiler da própria emissora, o quarteto aparece emocionado com a apresentação da candidata, que deve conquistar o público. “Traz água com açúcar pra Telozinho”, diz Lulu. “Ela cantou de primeira e eu fiquei todo arrepiado”, comenta Brown com empolgação em um vídeo de divulgação.

Na fase inicial do programa apresentado por Tiago Leifert e Mariana Rios acontecem as audições às cegas. Nela, os jurados precisam virar a cadeira para os melhores participantes e montar suas equipes de doze integrantes cada uma. A única característica que vale neste momento é a voz dos 48 candidatos.

Depois de seis fases – entre elas a chamada tira-teima, apresentações de quatro integrantes do mesmo time que acontecem logo após as audições, e a remix, quando os técnicos terminam com uma dupla de competidores para a semifinal –, o ganhador do programa leva para casa 500.000 reais e um contrato com a gravadora Universal Music.

Sem Claudia

A sexta edição do programa não contará com a presença de Claudia Leitte, que trocou de lugar com Ivete Sangalo. A cantora irá compor o grupo de jurados da edição infantil do programa, o The Voice Kids, que terá a terceira temporada em 2018.

Aposta na internet

Pela primeira vez desde a estreia do programa, em 2012, a Globo investiu em uma segunda atração via streaming. O The Voice Brasil Live é uma pílula sobre o reality show que ficará disponível na plataforma Globoplay toda quarta-feira, um dia antes do The Voice ir ao ar na televisão, depois da novela A Força do Querer.

Na primeira edição do live que aconteceu nesta quarta rolou um bate papo entre os apresentadores Tiago Leifert e Mariana Rios com Renato Vianna, o vencedor da última edição. O trio falou sobre memes, a nova abertura do programa e a exigência dos jurados na nova temporada.