O Nou Nikkei está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Nou Nikkei, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 55,00) e no jantar (R$ 65,00), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

ALMOÇO

Entrada: taça de ceviche de cogumelos (mix de cogumelos com pepino japonês e cebola, perfumado com óleo de gergelim e torradas)

Prato principal: filé-mignon saltado nikkei (cubos de filé-mignon salteado na wok com pimentão, cebola e tomate-cereja, finalizado com molho nikkei, acompanha arroz e batata rustica)

Sobremesa: fruta da estação ou fruta do dia

JANTAR

Entrada: taça de ceviche peruvian classic (peixe branco, laminas de cebola-roxa, coentro e pimenta ao molho leite de tigre, finalizado com batata doce glaceada e milho chulpi peruano)

Prato principal: sakana peixe branco (arroz cremoso, queijo, shiitake e aji amarelo peruano ao wok, mais preixe grelhado e perfumado com manteiga cítrica)

Sobremesa: manjar peruano com sorbet cítrico

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para os drinques alcoólicos pisco sour, e não alcoólico xarope de açúcar e molho passion de maracujá e physalis).

NOU NIKKEI. Rua Fernando Simas, 333, Mercês, ☎ 3538-6956 (60 lugares). 19h/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$$