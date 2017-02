Notificada por dona da marca, Globo deleta paródia da Peppa Pig

O programa Tá no Ar exibiu no dia 31 de janeiro uma paródia do desenho infantil Peppa Pig. Porém, a Rede Globo precisou retirar o esquete, intitulado Treta Pig, do catálogo de vídeos do seu site oficial, a pedido da Entertainment One UK, companhia britânica detentora da marca da porquinha. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da emissora.

Na esquete, o humorístico transportou a porquinha britânica para uma comunidade pobre em São Paulo, onde sua família sofre com a violência, com direito a um tiroteio. O Tá no Ar é conhecido por fazer paródias de diversos programas tanto da televisão nacional, como o Domingo Legal, do SBT, quanto do exterior, como o desenho Bob Esponja.

A comunicação da Globo enviou ao site de VEJA um comunicado sobre a retirada da paródia do ar. “O conteúdo está indisponível por conta de uma notificação enviada pela Entertainment One UK, que solicitava a retirada do vídeo. Ressaltamos que o Tá no ar: A TV na TV é um programa de humor, sendo da sua essência a realização de brincadeiras de toda natureza com o único objetivo de entreter o público”, diz a nota.

Apesar de o esquete não estar mais disponível no site oficial do programa, ele pode ser encontrada no Youtube (por enquanto):