Nobel de Literatura será anunciado na quinta-feira

A Academia Sueca anunciou nesta segunda-feira que revelará na próxima quinta-feira o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2017. “A Academia Sueca decidiu anunciar o nome do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura na quinta-feira, 5, às 13h (8h de Brasília)”, informa o site.

O anúncio permitirá aos dezoito membros do júri virar a página do episódio Bob Dylan, vencedor em 2016, mas cujo longo silêncio, considerado por muitos como indiferença, deu o que falar.

O cantor e compositor americano foi o primeiro músico recompensado com o Nobel e demorou várias semanas a reagir. Dylan não compareceu à cerimônia de entrega do prêmio.

Para a edição 2017, os círculos literários suecos apostam em um nome de mais consenso.

(Com agência France-Presse)