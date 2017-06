No Marrocos, Anitta e Pabllo revivem loira e morena do Tchan

Quanta abundância, meu irmão. O bordão, consagrado na voz do baiano Compadre Washington, poderia ser repetido pelo DJ americano Diplo, do grupo de eletrônica Major Lazer. Diplo aparece acompanhado de uma loira (Pabllo Vittar) e de uma morena (Anitta) em um clima que lembra a “mistura do Brasil com o Egito” — como cantava o líder do É o Tchan — nas imagens divulgadas das gravações do clipe de Sua Cara.

Diplo, Anitta e Pabllo desembarcaram no trecho marroquino do Deserto do Saara nesta semana para rodar o clipe da música que lançaram no início do mês.

#videoproduction #mangabaproducoes #suacara @anitta @pabllovittar @diplo @majorlazer 👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽 A post shared by MANGABA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO (@mangabaproducoes) on Jun 22, 2017 at 5:21pm PDT

Compadre Washington, vale lembrar, cantava ladeado por Carla Perez, a loira do Tchan, e Scheilla Carvalho, a morena. Ouça abaixo Sua Cara, single do Major Lazer com Pabllo e Anitta, e relembre o clássico do axé Dança do Ventre, com versos antológicos como “A – li – ba – bá”: