No Instagram, Victor reproduz letra sobre ‘momentos inevitáveis’

Após negar no domingo em entrevista ao Fantástico ter agredido a mulher, o cantor Victor, da dupla Victor & Léo, foi ao Instagram na segunda-feira e reproduziu em sua conta a letra da música Momentos – e o vídeo de uma palmeira ao vento. Diz a letra que: “Há momentos inevitáveis / Que o coração da gente pede resposta / É nessa hora / Que a gente diz que não entende a vida e chora”.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a mulher de Victor, Poliana Bagatini Chaves, que está grávida, disse na sexta-feira, ao registrar ocorrência, que foi jogada ao chão e chutada pelo cantor. No domingo, voltou atrás: divulgou uma carta em seu perfil no Instagram dizendo que Victor “não a machucou, nem nunca machucaria” e pediu paz para poder “voltar a se dedicar ao seu marido, à minha filha e à minha gravidez”. Na mesma carta, afirma que Victor não cometeu nenhum crime.

Em entrevista ao programa da Rede Globo, concedida num hangar na Pampulha (MG), Victor disse que jamais ocorreu agressão, mas não deu detalhes do motivo da denúncia da mulher à polícia. “Jamais houve agressão, jamais agrediria alguém, muito menos minha mulher, grávida de meu filho João.” O cantor não quis alongar a conversa e disse que trataria de preservar a família. “Estou chocado com os acontecimentos, e surpreso com a repercussão de tudo isso. Por isso vou tratar de preservar minha família, me retirar, não quero mais exposição, não quero mais falar sobre o assunto, desculpe”.

O refrão do blues Momento, homenagem à cidade natal de Abre Campo, em Minas, diz: ‘Eu, que sempre tive o que dizer / Hoje, ouço em silêncio / Levei tempo pra entender / Que só o tempo / Apenas o tempo nos ensina a viver”.