No Instagram, Sabrina Parlatore comemora um ano sem quimioterapia

A apresentadora Sabrina Palatore começou 2017 comemorando um ano do fim da quimioterapia. Em seu perfil do Instagram, a ex-VJ da MTV publicou uma montagem que compara sua aparência no início de 2016, quando ainda passava pelo tratamento, e no Réveillon deste ano. “Respiro aliviada com minha energia recuperada e me sentindo forte”, escreveu ela.

Sabrina foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e passou por dezesseis sessões de quimioterapia, sendo a última em janeiro de 2016. Em seguida, ela foi submetida a radioterapia. A apresentadora frequentemente publica em suas redes sociais dicas de prevenção e mensagens de apoio.

Sabrina agradeceu na postagem àqueles que a ajudaram a superar a doença: “Meu agradecimento especial a todos os familiares, amigos, médicos e enfermeiros que estiveram comigo e me ajudaram muito. Agradeço a Deus pela fé e tranquilidade que me deu. Obrigada à todos que me mandam diariamente mensagens de força e carinho”. Também, a apresentadora deixou uma mensagem de apoio às pessoas com câncer: “Muita paciência, fé e foco!”.