No Brasil, Hugh Jackman bebe caipirinha e diz: ‘Feliz Carnaval!’

Hugh Jackman está aproveitando sua passagem pelo Brasil para conhecer mais sobre a cultura local. Depois de experimentar o famoso pingado (café com leite), o ator bebeu uma caipirinha de limão. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, o australiano aparece dando um gole na bebida e dizendo, em português: “Obrigado, São Paulo, obrigado, Brasil. Feliz Carnaval! Saúde!”.

Obrigado São Paulo, obrigado Brasil, feliz carnaval! Saúde! #wponx @20thcenturyfox A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Feb 20, 2017 at 11:22am PST

Jackman veio ao país para divulgar Logan, filme em que ele dará vida ao personagem Wolverine pela última vez. Em São Paulo, o ator afirmou que chorou algumas vezes no set de filmagem. “Não vou sentir saudade, pois ele (Wolverine) sempre estará dentro de mim. Foi muito emotivo fazer esse filme”, disse. O longa foi dirigido por James Mangold (de Wolverine: Imortal) e tem estreia prevista para 2 de março no Brasil.

Durante sua passagem pelo Brasil, Jackman também foi entrevistado por Danilo Gentili para o The Noite, programa que o humorista apresenta no SBT. Na atração, o ator conheceu Isaac Bardavid, dublador brasileiro do Wolverine. Em um vídeo, também postado em seu Instagram, Jackman fala uma frase e espera para que Bardavid a repita, em português, com a voz do personagem. O ator termina a gravação elogiando o trabalho: “Muito bom!”.