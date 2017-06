No aniversário de Prince, irmã divulga fotos antigas do cantor

Prince celebraria 59 anos nesta quarta-feira. Em comemoração ao aniversário do irmão, morto em 2016, Tyka Nelson divulgou o clipe End of The Road, uma homenagem à sua infância junto com o cantor. O vídeo apresenta fotos inéditas de Prince jovem em cenários marcantes de sua vida, como a boate em que ele começou sua carreira, que aparece no clipe de Purple Rain.

“Depois que o Prince morreu, eu quis dar a ele um último presente de aniversário”, contou a cantora ao site da revista Entertainment Weekly. “Cumpri o último desejo dele e gravei está música em Paisley Park”, disse, citando a casa e estúdio do músico em Minnesota, nos Estados Unidos. “A canção indaga se este é o fim da estrada, e eu respondo que não é. Eu verei todos os três membros da minha bela família um dia de novo.” No clipe, a cantora segura um ursinho de pelúcia, presente que Prince deu a ela.

Tyka Nelson é a única irmã por parte de pai e mãe de Prince. O cantor tem outros cinco meios-irmãos, todos herdeiros de sua fortuna. End of The Road foi escrito por Tyka em parceria com o compositor Apollo V, e o clipe dirigido por Sanaa Hamri, amiga pessoal de longa data de Prince que também assina o clipe de Musicology.