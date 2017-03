Nicole Kidman explica suas palmas bisonhas no Oscar: ‘Anel’

“Eu tinha um enorme e lindo anel de diamante no dedo e não queria estragá-lo.” Foi assim que Nicole Kidman explicou a uma rádio australiana a forma bizarra como bateu palmas na última cerimônia do Oscar. Nicole tinha os dedos curvados para trás, e só permitia o contato entre as palmas da mão, no que foi apelidado, não sem certa maldade, de “palmas de foca” por quem viu a cena.

Não é a primeira vez que a atriz deixa a vaidade se sobressair à performance. Há alguns anos, ela reconheceu que vinha atuando mal devido ao botox que carregava no rosto.