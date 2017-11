Nick Carter, dos Backstreet Boys, nega acusação de estupro

O cantor Nick Carter, dos Backstreet Boys, negou nesta quarta-feira a acusação de ter estuprado uma cantora adolescente pop há 15 anos, dizendo estar “chocado e entristecido” com a alegação. Melissa Schuman, que era integrante do grupo feminino Dream no final da década de 1990, disse em um longo texto publicado em seu blog que Carter a forçou ao sexo oral e a estuprou em 2002, quando ela tinha 18 anos e ele, 22.

“Estou chocado e entristecido pelas acusações da srta. Schuman”, disse Carter, de 37 anos, em comunicado enviado à imprensa americana. “Melissa nunca expressou para mim enquanto estávamos juntos ou em qualquer momento que algo que tenhamos feito não fosse consensual. É contrário à minha natureza, e a tudo que eu prezo, causar desconforto ou dor para alguém.”

Melissa Schuman não pôde ser imediatamente contatada para comentar a afirmação de Carter. Ela deixou o grupo Dream em 2002 e, após um breve retorno em 2015, o conjunto se desfez novamente em 2016.

Ela escreveu em seu blog em publicação em 2 de novembro, intitulada “Melissa Explica Tudo”, que havia decidido se abrir após mulheres fazerem acusações contra outros homens proeminentes no entretenimento e política, e o movimento nas redes sociais da hashtag #MeToo (Eu Também).