Niall Horan, do One Direction, anuncia show no Brasil

Niall Horan, da boyband One Direction, anunciou sua agenda de shows nesta segunda-feira. Na América do Sul, o rapaz passará apenas pelo Brasil para uma apresentação no Rio de Janeiro, no dia 1º de outubro. O show acontecerá no Vivo Rio. As vendas dos ingressos começam no dia 14 de julho — ainda não há informações sobre os preços.

Desde o anúncio do hiato da banda, Niall lançou dois singles, Slow Hands e This Town. Seu primeiro disco em carreira solo está previsto para sair antes do fim do ano. A agenda de shows do rapaz começa a partir do dia 29 de agosto.

Harry Styles, colega de banda de Niall, também se apresentará no Brasil. A turnê do britânico passa pelo Rio e por São Paulo, em maio de 2018.