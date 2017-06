Neymar e Bruna: amizade em festa e ‘unfollow’ nas redes sociais

O relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine é melhor que muita novela. Depois da confirmação do jogador sobre o término do namoro, os dois compareceram (separados) a um evento na Lagoa na noite deste domingo, com show do cantor Thiaguinho, no Rio de Janeiro.

As fotos tiradas por celulares curiosos, que testemunharam o encontro, apontam cordialidade e até certa intimidade entre o ex-casal, com direito a mão na cintura. Contudo, ao longo da festa, a dupla se manteve distante.

Eu JURO que não tô entendendo! #brumar (NÃO É MONTAGEM, É MUITO REAL) A post shared by @imperiobrumar on Jun 25, 2017 at 7:18pm PDT

Se na vida real, Brumar parecem amigos, nas redes sociais não é bem assim. Os dois não se seguem mais no Instagram e Bruna apagou as fotos com o jogador da sua conta. Neymar ainda não chegou nesse nível de desapego e manteve as lembranças, entre elas a viagem que fizeram para a África do Sul na última semana.

Segundo uma fonte próxima do casal, ouvida pelo colunista Ricardo Feltrin, o motivo do término seria o desejo de Neymar em formalizar a união com um casamento. O jogador teria tentado propor várias vezes para Marquezine, mas a atriz não deseja um relacionamento mais sério por enquanto.

Neymar garante que o término — o terceiro da relação — foi amistoso. Enquanto isso, os fãs especulam que algumas postagens do casal serviram como indiretas. Enquanto Neymar postou vídeos com músicas como Gostava Tanto de Você, de Tim Maia, Bruna mostrou que estava ouvindo Fake Love (Amor Falso, em tradução livre) do cantor Drake, junto com um emoticon que representava uma expressão de aborrecida. Ai ai… o amor…