Neymar diz que Marquezine é uma das pessoas que ele mais ama

O jogador de futebol Neymar, primeiro entrevistado da segunda temporada do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck no Multishow, confessou que Bruna Marquezine ainda é uma das pessoas que ele mais ama. Na reestreia da atração que vai ao na próxima segunda-feira (9), o jogador participa da brincadeira “Fala Junto”, na qual ele e a apresentadora precisam responder perguntas até chegarem a uma resposta igual.

Ao ouvir “qual a pessoa que você mais ama”, Tatá solta um “Brrrru…” sem nem dar tempo de Neymar responder, apenas cair na risada. Em seguida, Tatá se desculpa por ter tocado no assunto, mas ele não nega a resposta. “Não é uma mentira”, disse deixando a plateia agitada. O jogador também falou sobre os sonhos de vencer uma Copa do Mundo e se casar na igreja, além de ter revelado que Tite foi o melhor treinador com o qual trabalhou até hoje.