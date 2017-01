Neymar comenta em foto de Bruna Marquezine: ‘Minha esposa’

O casal Bruna Marquezine e Neymar não está mais fazendo questão de se esconder dos fãs e quer mostrar que estão realmente apaixonados. Na noite desta quinta-feira, a atriz publicou uma foto em seu Instagram para divulgar uma campanha em parceria com a Unicef. Seria só mais uma imagem dentre as tantas do perfil da atriz, se o jogador não tivesse aparecido e deixado o seguinte comentário: “My wife” (que em inglês significa “minha esposa”).

Os fãs obviamente não deixaram o comentário passar despercebido e comemoraram mais essa declaração de amor de Neymar e confirmação de que os dois estão juntos novamente.

Postando de novo So Pra vcs Lembra que ELA É A MULHER DELEE ASWN 😍😍😍😍 A photo posted by 💎Casal Blindado Por Deus 💎 (@brumars_bn) on Jan 12, 2017 at 5:14pm PST

Neymar e Bruna assumiram um namoro em 2013 e anunciaram o fim do mesmo em agosto de 2014. No ano passado, surgiram muitos rumores que os dois teriam reatado e mantinham o relacionamento às escondidas. Mas o disfarce caiu no ano novo, quando Neymar e Bruna comemoraram a data na casa do jogador em Angra dos Reis, e apareceram juntinhos em fotos nas redes sociais. No último sábado, a atriz inclusive foi alvo de brincadeiras de outros famosos no Caldeirão do Huck sobre a volta com o boleiro.