Neymar canta – e não encanta — em vídeo de Bruna Marquezine

“Só joga, por favor, não canta”, diz um dos sábios comentários nas redes sociais sobre Neymar entoando o pagode Que Se Chama Amor, momento registrado pela namorada Bruna Marquezine e publicado por ela no Instagram Stories.

Aos gritos, o jogador cantarola a letra da canção famosa na voz da banda Só Pra Contrariar. Essa não é a primeira vez que Neymar solta a voz. No ano passado, enquanto reatava o romance com a atriz, o jogador subiu ao palco de um show do Thiaguinho, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele também reviveu uma letra do grupo de Alexandre Pires, da música Domingo, dedicada à Bruna que assistia na lateral do palco.