Netflix terá série baseada em HQ ilustrada por brasileiro

A Netflix anunciou nova série baseada nos quadrinhos The Umbrella Academy, ilustrados pelo brasileiro Gabriel Bá. Ellen Page, de Juno, irá interpretar a personagem principal, a única humana em uma família de super-heróis. A produção está prevista para estrear em 2018.

A história foi criada por Gerard Way, vocalista da finada banda My Chemical Romance. A trama acompanha os irmãos Luther, Diego, Allison, Vanya, Klaus, Número Cinco e Vanya (Page), que além de lidar com seu relacionamento conturbado e descobrir os mistérios que envolvem a morte de seu pai, precisam cumprir as tarefas diárias de super-heróis.

Em 2008, Gabriel Bá foi premiado pelo Eisner Awards — o Oscar da indústria de quadrinhos — por seu trabalho em The Umbrella Academy. No Brasil, a revista é distribuída pela editora Devir.