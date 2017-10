Netflix suspende produção da última temporada de ‘House of Cards’

A produção da sexta e última temporada da série House of Cards foi suspensa indefinidamente nesta terça-feira, dois dias após a revelação das acusações contra o ator Kevin Spacey por assédio sexual. “Media Rights Capital (produtora da série) e Netflix decidiram suspender a produção da sexta temporada de House of Cards até segundo aviso”, informaram as empresas em comunicado conjunto. Na nota, as empresas ressaltam que precisam de tempo “para reavaliar a atual situação e abordar qualquer preocupação do elenco e da equipe”.

Nesta segunda-feira, a Netflix anunciou que House of Cards seria encerrada na sexta temporada. O serviço de streaming e a produtora afirmaram que estavam “profundamente preocupadas” com as acusações contra o protagonista de uma das séries mais famosas da empresa. Segundo o site TV Line, a decisão de encerrar o seriado já tinha sido tomada há meses e não teria relação com a polêmica envolvendo o ator.

Spacey foi acusado de assédio sexual pelo ator Anthony Rapp. O incidente teria ocorrido em 1986, quando Rapp tinha 14 anos. Spacey disse que não lembrava do episódio, mas que, se ele realmente ocorreu, devia “as mais sinceras desculpas”.

Apesar do escândalo, a Netflix está pensando em produzir um spin-off de House of Cards, que teria como plano de fundo o mesmo universo político de conspirações e traições do casal Frank e Claire Underwood. A empresa cogita várias ideias para o projeto, uma delas giraria em torno do assessor político Doug Stamper, interpretado por Michael Kelly.