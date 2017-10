Netflix prepara série derivada de ‘House of Cards’

A Netflix está preparando uma obra derivada de House of Cards para ser lançada depois da última temporada do seriado, prevista para 2018. A produção original foi cancelada nesta segunda-feira, um dia depois do ator Kevin Spacey ser acusado de assédio.

De acordo com a revista americana Variety, o novo seriado poderá acontecer no mesmo universo político de conspirações e traições do casal Frank e Claire Underwood. São ventiladas várias ideias para o roteiro, entre elas uma que giraria em torno do assessor político Doug Stamper vivido por Michael Kelly.

Diante das acusações contra Spacey, a Netflix e a produtora Media Rights Capital divulgaram um comunicado conjunto afirmando que se reuniram com a equipe da série para garantir que “continuam se sentindo seguros e apoiados” e disseram que estão “profundamente consternados” com as acusações contra o ator. No entanto, de acordo com o site especializado TV Line o fim do seriado já estava decidido há meses e isso nada tem a ver com a polêmica sobre Spacey.

Após a revelação do ator Anthony Rapp, que tinha apenas 14 anos quando foi assediado em 1986, Spacey pediu desculpas e afirmou: “Agora escolhi viver a vida como um homem gay”. Algumas vozes de Hollywood criticaram, especialmente, a decisão de Spacey reconhecer ser homossexual como via de escape perante o ocorrido.