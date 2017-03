Netflix negocia novos episódios de ‘Gilmore Girls’

Desde novembro, quando a Netflix lançou uma temporada especial de Gilmore Girls, rumores sugeriam que novos episódios da série podiam ser lançados pelo canal de streaming. Agora, o chefe de conteúdo da empresa, Ted Sarandos, afirmou que existem negociações com os criadores do seriado, Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino.

“A pior coisa é esperar por uma nova temporada da sua série favorita e ela te decepcionar. Mas eles entregaram algo bom, que as pessoas gostaram e querem mais. Então, nós estamos conversando sobre essa possibilidade”, afirmou Sarandos à agência Press Association.

Exibida originalmente entre 2000 e 2007, Gilmore Girls chegou ao fim na TV sem os criadores originais e acabou cancelada sem uma conclusão satisfatória. Quase dez anos depois, as atrizes Lauren Graham e Alexis Bledel voltaram a interpretar Lorelai e Rory Gilmore no especial de quatro episódios da Netflix. O ponto final, contudo, deixou a trama ainda mais aberta, com uma revelação bombástica de Rory.