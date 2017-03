Netflix estreia ‘Glow’, série sobre luta livre feminina, em junho

O submundo da luta livre feminina nos anos 1980 será o cenário da nova série original da Netflix, Glow, prevista ainda para o primeiro semestre de 2017. Aos moldes Orange Is the New Black, a comédia terá elenco predominantemente composto por mulheres, e abordará temas como empoderamento feminino dentro de um determinado nicho — no caso, o esporte.

Inspirada por histórias reais, a produção acompanhará uma atriz desempregada que encontrará a última oportunidade de alcançar o estrelato em um seriado semanal sobre luta livre feminina. Pelos ringues de Los Angeles, ela encontrará personagens caricatas da época — de cabeleiras volumosas e maiôs de luta coloridos –, ao lado de quem lutará pelo espaço da mulher dentro do universo da luta, então dominado por homens.

Glow será produzida por Jenji Kohan, a criadora de Orange is the New Black. A série contará com dez episódios na primeira temporada, que estreará por completo na Netflix em 23 de junho. A série será protagonizada por Alison Brie, da série Community.

Confira abaixo o primeiro teaser de Glow: