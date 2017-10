Netflix divulga trailer sangrento da série ‘O Justiceiro’

A Netflix divulgou nesta quinta-feira o trailer da série O Justiceiro, que estreia no dia 17 de novembro. Nas novas imagens, é possível conhecer um pouco mais do passado do herói da Marvel, que é um veterano de guerra. Entre explosões, brigas e tiros, as cenas apresentam uma grande quantidade de sangue, enquanto o protagonista luta contra criminosos em Nova York.

A produção original do serviço de streaming é mais uma parceria com a editora de quadrinhos Marvel, criadora de personagens das séries Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage e Punho de Ferro. O Justiceiro já apareceu na segunda temporada de Demolidor, em 2016.

Na nova série, o protagonista Frank Castle (Jon Bernthal) descobre uma conspiração que envolve a morte da sua esposa e dos filhos durante um tiroteio. No cinema, o personagem já ganhou vida com nomes como o ator sueco Dolph Lundgren, em 1989, Thomas Jane, em 2004, e Ray Stevenson, em 2008.