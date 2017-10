Netflix contrata nova Rainha Elizabeth para ‘The Crown’

A atriz Olivia Colman, 43 anos, assumirá o papel de Rainha Elizabeth na terceira e quarta temporada da série The Crown, quando a monarca terá entre 40 e 60 anos. Durante as duas primeiras décadas de reinado, ela foi interpretada por Claire Foy, que volta à Netflix em 8 de dezembro com o segundo bloco de episódios.

A britânica ganhou destaque por seus personagens no filme O Lagosta e na minissérie O Gerente Noturno, que lhe rendeu um Globo de Ouro de atriz coadjuvante. Ela volta aos cinemas em novembro, com a adaptação do livro O Assassinato no Expresso do Oriente.

A segunda temporada de The Crown relatará os acontecimentos entre 1956 a 1964. Além de ter outros filhos, a rainha irá passar por mudanças em seu relacionamento com Philip (Matt Smith) e vai encarar todo o poder e juventude de Jackie Kennedy (Jodi Balfour), mulher do então presidente americano John F. Kennedy (Michael C. Hall).