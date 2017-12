Netflix confirma a terceira temporada de ‘Stranger Things’

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, em suas redes sociais, que está confirmada a terceira temporada da série Stranger Things. “É oficial agora: nem precisa guardar o pisca-pisca depois do Natal, porque vai ter terceira temporada de Stranger Things sim!“, diz o texto.

É oficial agora: nem precisa guardar o pisca-pisca depois do Natal, porque vai ter terceira temporada de Stranger Things sim! — Netflix (@NetflixBrasil) December 1, 2017

Uma das grandes revelações da plataforma de streaming, que estreou em julho de 2016, a série conquistou o público jovem, mas, mais que isso, agradou em cheio os amantes dos anos 1980.

A primeira temporada de Stranger Things conta a história de como um menino (Will) desaparece sem deixar rastros na fictícia cidade de Hawkins, no estado americano de Indiana, durante a década de 80. Na segunda temporada, que terá nove episódios – um a mais que a anterior -, os acontecimentos se desenvolvem no outono de 1984 em um momento de exploração dos fenômenos paranormais.