Netflix anuncia série original brasileira de época

A Netflix anunciou nesta segunda-feira uma nova produção de série original no Brasil. Coisa Mais Linda será um romance de época, que se passará entre os anos 1950 e 1960 e tratará de temas como a revolução cultural da Bossa Nova no Rio e a emancipação das mulheres no período.

A primeira temporada da trama, que está prevista para ser gravada em 2018, contará com oito episódios de uma hora. A série acompanhará Maria Luiza, uma mulher conservadora que sempre dependeu do pai, Ademar, e do marido, Pedro. Quando Pedro desaparece, a protagonista viaja de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde o homem tinha planejado abrir um restaurante.

Maria Luiza decide abrir uma casa noturna de Bossa Nova na propriedade, decisão que marca o ponto de virada para uma grande transformação em sua vida. A mulher começa a ter contato com novas amigas liberais e feministas e ganha uma nova chance de amar.

Coisa Mais Linda é uma criação de Heather Roth e Giuliano Cedroni. O roteiro ficará sobre a responsabilidade de Pati Corso e Leo Moreira. A produção contará com Beto Gauss, Francesco Civita e Caito Ortiz. Não foram divulgados nomes do elenco.

A nova série é mais uma investida da Netflix em produções originais brasileiras. Em 2018 é aguardada a segunda temporada de 3%, além de dois novos seriados: O Mecanismo, criado por José Padilha (Narcos, Tropa de Elite 1 e 2) em parceria com Elena Soarez (Xingu, Filhos do Carnaval) e estrelado por Selton Mello, juntamente com o sitcom Samantha!, protagonizado por Emanuelle Araújo e Douglas Silva.