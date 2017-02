Netflix anuncia nova série brasileira: a comédia ‘Samantha’

Durante evento com o CEO da Netflix, Reed Hastings, em São Paulo, a empresa anunciou a produção de uma nova série original brasileira. Samantha é uma comédia que conta a história de uma jovem que se envolve com um ex jogador de futebol que passou 10 anos na na prisão. “É uma série que vai espalhar a cultura brasileira pelo mundo”, descreve.

A série será produzida por Losbragas, com início programado para este ano, mas ainda sem previsão de lançamento ou qualquer decisão sobre elenco e direção.

Sobre telenovelas, o maio produto audiovisual brasileiro, Hastings indicou que a Netflix não é inicialmente contrária à ideia de investir no gênero. “A Globo é muito boa nisso. Nós tentamos fazer coisas novas, queremos originalidade e não uma cópia. Só faríamos se tivesse uma nova abordagem”, explica.