Nenhuma escola de samba do Rio será rebaixada neste ano

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) do Rio de Janeiro decidiu, em reunião nesta quarta-feira, que nenhuma escola de samba do Grupo Especial será rebaixada para o Grupo de Acesso em 2017. Segundo nota de esclarecimento lida no início da apuração do desfile, a decisão foi tomada em solidariedade às agremiações afetadas por acidentes técnicos durante sua apresentação, Paraíso do Tuiuti e da Unidos da Tijuca.

Assim, treze escolas de samba irão desfilar na categoria principal em 2018 — as doze de 2017, mais uma promovida do Grupo de Acesso. No próximo ano, duas agremiações serão rebaixadas, reequilibrando os grupos. Cinco vítimas dos acidentes na Sapucaí seguem internadas no Rio em estado grave.