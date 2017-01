Neil Patrick Harris lança série na Netflix: ‘Muito bom ser vilão’

Famoso principalmente pelo personagem Barney, de How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris lançou este fim de semana seu novo grande projeto, a série da Netflix Desventuras em Série. Produtor e protagonista, Harris interpreta o vilão Conde Olaf, um charlatão que faz de tudo para tentar roubar a fortuna dos órfãos Baudelaire. Apesar de o personagem ser maligno e inescrupuloso, ele possui um tom irônico e cômico com os mil disfarces que usa em suas artimanhas, o perfil perfeito para a versatilidade do ator. Em entrevista à reportagem de VEJA, o astro disse se divertir no papel de um malvado. “Gosto de ser mal quando eu posso. Muito bom ser vilão. É algo que faz parte da natureza humana. Tentamos suprimir essa maldade dentro de nós e fazer o que é certo o tempo todo, principalmente perto de crianças. Então, quando sou pago para fazer o oposto, é um trabalho bastante divertido”, conta.

Durante a entrevista, ele também falou sobre como foi voltar a trabalhar com Colbie Smulders, ex-colega de How I Met Your Mother; a adaptação dos livros para a TV; como sua interpretação difere da que Jim Carrey fez de Olaf nos cinemas em 2004; e uma inspiração em Snape, da saga Harry Potter, para compor o vilão de Desventuras.

Confira abaixo a entrevista completa com Neil Patrick Harris:

Como foi voltar a trabalhar com a Colbie Smulders depois de How I Met Your Mother? Eu sou um dos produtores de Desventuras, então participei muito do processo de escolha do elenco, e fui um dos maiores apoiadores para a Colbie participar do programa. Se eu pudesse, eu colocaria ela em qualquer trabalho que fizer. Acho ela não só superlegal e linda, mas supertalentosa.

Como foi fazer um vilão tão malvado? Eu gosto de ser mal quando eu posso. Muito bom ser vilão. É algo que faz parte da natureza humana. Tentamos suprimir essa maldade dentro de nós e fazer o que é certo o tempo todo, principalmente perto de crianças. Então, quando sou pago para fazer o oposto, é um trabalho bastante divertido. Então foi prazeroso mudar um pouco de perfil.

Como seus filhos reagem com você fazendo um vilão? Eles riam muito de mim no set de filmagem. Sabem que eu não sou o personagem sombrio que Olaf é. Eu também fazia ligações em vídeo com eles todo dia, então sempre aparecia com todo tipo de figurino diferente. Eu me pergunto o que eles vão achar, quando crescerem, sobre o que o pai deles fazia, desde Hedwig até Conde Olaf.

Jim Carrey marcou o personagem no cinema no passado. Como a sua atuação é diferente da feita por ele? E como se sente em relação a comparações? Eu mal posso falar sobre comparações porque não serei eu quem vou fazê-las. Eu assisti ao filme e senti que eles seguiram por um caminho mais cômico e precisaram colocar muito mais acontecimentos dos livros em um tempo mais curto. Eles cobriram os três primeiros livros em duas horas, e isso é muita coisa. Felizmente, a Netflix está fazendo oito episódios para os quatro primeiros livros, então temos o mesmo tempo que o filme apenas para um livro. Assim nós conseguimos acertar um tom mais similar ao original. Acho que minha interpretação de Olaf é mais assertiva, seca e sombria.

Olaf é malvado, covarde e um péssimo ator. Espero que eu não seja nenhuma dessas três coisas. Neil Patrick Harris

A série parece ter alguns elementos mais contemporâneos, como a ampulheta mostrada no trailer que foi comprada online, como foi essa adaptação? Isso foi um pouco de improvisação na verdade (risos). A história é atemporal. Nós tivemos que pensar o que daria para colocar, pois fazemos piadas sobre streamings e humor da internet, ao mesmo tempo em que as crianças não têm celular. Acho que é mais para brincar com a audiência, do que para indicar a época em que a trama se passa. Eu gosto de pensar como os Muppets, em que você ia a um teatro ver uma apresentação de marionetes, com orquestra, num estilo mais antigo, mas eles tinham várias piadas sobre cultura pop. O importante ali não era onde você estava, mas sim aproveitar o escapismo do show.

Olaf é muito malvado, mas ao mesmo tempo é engraçado, como você equilibrou isso? Eu confiei na equipe de edição para balancear isso. Fazíamos vários takes da mesma cena, do mesmo diálogo, eu pulava na mesa e berrava minhas falas para as crianças, no próximo eu sussurrava. A equipe da série foi ótima em definir o tom durante a edição. O que os livros são bons é que trazem uma história sombria, mas ao mesmo tempo palatável. O Barney tinha um pouco disso também, ele é o tipo de cara que você não sabe porque continua a ser amigo, mas mesmo assim quer sair com ele.

Como era o processo de maquiagem para os personagens? Era longo. No começo levava umas três, quatro horas, mas ao fim das gravações já conseguíamos fazer tudo em umas duas horas. E tirava mais rápido também, uns 40 minutos. Foi um processo difícil, porque me forçava a ficar olhando para o meu próprio rosto muito mais do que estou acostumado. Mas eu conseguia ver como franzir melhor a testa, ou levantar uma sobrancelha, e qual era o verdadeiro efeito disso, ou mesmo de um simples sorriso. Meu rosto se tornou mais técnico. Nunca realmente foquei nos meus músculos faciais. Às vezes eu fazia uma expressão de surpresa, mas as próteses impediam que ficasse claro que eu estava surpreso, então tive que readaptar tudo.

Você falou anteriormente que se inspirou no Snape, de Alan Rickman, para fazer Olaf. Pode explicar um pouco mais sobre isso? Eu estava buscando personagens que fossem tenebrosos, assustadores, mas ao mesmo tempo alcançavam um público infantil. Eu cheguei ao Willy Wonka de Gene Wilder, que era muito animado, mas tinha um lado estranho, quase sombrio. Alan Rickman tinha um pouco disso também, desde o que ele fez em Duro de Matar, até seus trabalhos na Broadway e Snape em Harry Potter. A habilidade dele de ficar completamente imóvel, levantar uma sobrancelha e dizer uma simples fala tinha um efeito maior do que se saísse berrando furioso. Eu era um grande fã do Alan Rickman, e ainda sou.

Você leu todos os livros da série? Eu estou no livro 11, A Gruta Gorgônea. Eu li os quatro primeiros bem rápido, pois eram o que iriamos filmar. Depois quando estava no set, eu li do quinto ao nono, aí diminui o ritmo, pois outras prioridades surgiram. Mal posso esperar para chegar a O Fim (13º livro).

Os livros e a série tem um tom bem parecido. Como foi fazer essa adaptação? A nossa ideia foi essa mesmo. Sou um grande defensor em honrar a fonte original, especialmente se são livros. Eu acho que Daniel Handler (o autor original), a forma como ele criava as falas é admirável. Eu acho que a forma como Daniel Handler criava as falas é admirável. Quando as crianças leem os livros, eles ficam mais espertos, aprendem senso de humor, vocabulário, e ele consegue colocar tudo isso na história. Eu queria que o programa representasse isso também. Patrick Warburton como Lemony Snicket também diz suas falas de uma forma que tem o tom da história mesmo. Era um elemento chave.

Vê alguma característica do Conde Olaf em você? Não muito. Olaf é malvado, covarde e um péssimo ator. Espero que eu não seja nenhuma dessas três coisas.