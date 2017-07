Nego do Borel entra para lista de músicos em ‘A Força do Querer’

Nego do Borel é o novo convidado especial de A Força do Querer. A novela das 9 da Globo tem apostado na participação de músicos para reforçar a audiência. Pelo palco da Estudantina, já passaram Diogo Nogueira, Wesley Safadão e Xande de Pilares. Em breve, Fafá de Belém está prevista para dar o ar da graça do folhetim.

O funkeiro tem batido cartão no Projac. Além da novela de Glória Perez, ele está no elenco do remake de Os Trapalhões, na pele de Tião Macalé. A atração está prevista para estrear no dia 17 de julho, no Canal Viva, e 17 de setembro na Globo. Em 2015, Borel estreou como ator no canal com o personagem Cleyton, em Malhação.