Natalie Portman surge perturbada em trailer de ‘Aniquilação’

Natalie Portman encarna o papel da bióloga na adaptação do livro Aniquilação, de Jeff VanderMeer, parte da trilogia Comando Sul, publicada no Brasil pela editora Intrínseca. A ficção científica, dirigida por Alex Garland, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira. A prévia mostra a atriz protagonista perturbada, envolvida pela experiência da expedição à Área X, parte dos Estados Unidos colocada em quarentena por anomalias misteriosas.

Nesse futuro sombrio, grupos de pesquisadores são enviados ao local, mas nenhuma expedição teve sucesso. Os estudiosos envolvidos até então acabaram em finais trágicos, como suicídio em massa ou morte por câncer. O grupo do filme, que encara a 12ª incursão, é composto por quatro mulheres que são tratadas por suas especialidades: uma antropóloga, uma topógrafa, uma psicóloga e uma bióloga.

Garland tem calcado seu caminho no filão da ficção científica. É dele o roteiro da melancólica distopia Não Me Abandone Jamais (2010) e o texto e direção do hit Ex Machina: Instinto Artificial (2014), indicado ao Oscar de melhor roteiro original e vencedor na categoria de efeitos especiais.

Além de Natalie, o longa conta com a presença de Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny e Oscar Isaac. O filme está previsto para estrear em fevereiro de 2018 nos Estados Unidos. Ainda não há uma data de lançamento para o Brasil, nem título oficial.