Nasce filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita

‘Nasceuuuuuu”, anunciou Gusttavo Lima claramente animado, na noite desta quarta-feira, a chegada de seu primogênito ao mundo. “Bem-vindo, Gabriel”, escreveu o cantor em seu Instagram, juntamente com o horário do nascimento: 23h23. O bebê é o primeiro filho do sertanejo com a esposa, Andressa Suita.

Alexandre Suita, irmão de Andressa, celebrou a chegada do sobrinho nas redes sociais e se encarregou de publicar a primeira imagem do novo herdeiro. Na legenda, o tio promete “ensinar umas coisas ao sobrinho”. “Chega de muleque na família”, completou em tom de piada.

Lima afirmou que o filho está muito saudável e que Andressa passa bem.