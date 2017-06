“Não fiz uso de nenhuma droga ilícita”, afirma Fábio Assunção

O ator Fábio Assunção, preso neste sábado (24/06) sob acusação de desacato a autoridade, resistência e dano a patrimônio público, usou sua página no Facebook para lamentar o incidente. O artista negou que tenha utilizado qualquer droga ilícita que pudesse justificar sua reação. “Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita – o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito”, afirmou o ator.

O incidente ocorreu na cidade de Arcoverde, sertão de Pernambuco, onde o ator divulgava o documentário “Samba de Coco” gravado ao lado da namorada, Pally Siqueira, exibido na sexta-feira na abertura oficial do São João. Na madrugada de sexta para sábado, locais gravaram um vídeo em que o ator aparece gritando de dentro de uma viatura policial com o vidro traseiro quebrado.

Confira a íntegra da nota:

“Lamento muitíssimo o ocorrido em Arcoverde. Era uma noite de celebração. Tinhamos (sic) acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano no palco principal do festival de São João. Então fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita – o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi. Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo.”