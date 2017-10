‘Não devo nada’, diz namorado de Zilu sobre pensão alimentícia

O empresário Marco Antonio Vieira Teles se tornou notícia duas vezes nas últimas semanas. Primeiro, por ser o novo par romântico de Zilu Camargo, solteira desde que terminou o casamento com o sertanejo Zezé Di Camargo. Em seguida, por discutir na Justiça o valor da pensão alimentícia devida à filha de 7 anos, fruto da relação com a jogadora de vôlei Flavia Fernanda de Lima. Mãe e filha vivem em Mauá, interior de São Paulo.

Segundo nota do jornal O Dia, Marco Antonio deve cerca de 300.000 reais à ex e à filha e chegou a ter a prisão decretada pelo débito. Em entrevista a VEJA, o empresário nega o montante e a decretação da prisão. “Eu não devo nada. Minha conta foi bloqueada, com 48.000 reais, e isso está em juízo. O valor da pensão está sendo discutido na Justiça”, diz.