Namorado de Zilu se declara: ‘Alma gêmea’

Retribuindo a declaração de amor de Zilu, que assumiu publicamente o novo romance na última sexta-feira, o empresário esportivo Marco Antonio Teles usou o Instagram para confirmar o namoro. Mais sucinto que a companheira, ele escreveu na legenda da imagem em que os dois aparecem abraçados: “Em você encontrei minha alma gêmea! Te amo”.

O casal estaria junto há cerca de dois meses, segundo informações do jornal Extra. Na sexta, Zilu usou um trecho da canção Frisson, do cantor Tunai, para celebrar o romance na rede social. “Luz cintilante, estrela em forma de gente, invasor do planeta amor, você me conquistou!”, disse a ex-mulher de Zezé Di Camargo, antes de finalizar com a hashtag #AmorBlindado.