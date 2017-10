Namorada faz homenagem para 1 mês da morte de Marcelo Rezende

A namorada de Marcelo Rezende, Luciana Lacerda, postou um vídeo neste domingo, véspera do aniversário de um mês da morte do apresentador, vítima de um câncer no pâncreas e no fígado. A postagem apresenta imagens do casal com a música Nessas Horas, da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Marcelo morreu no dia 16 de setembro. Em seguida, Luciana foi acusada pelos filhos de apresentador de se aproveitar do coma do companheiro, dias antes da sua morte, para comprar um iPhone novo. Os filhos também pediram que ela deixasse a casa do jornalista e trocaram as fechaduras do imóvel.

Neste domingo, também foi comemorado o aniversário da filha de Luciana, Giovanna Lacerda. Luciana postou uma carta que escreveu junto com Rezende em homenagem à filha em setembro, o mês da morte do apresentador. Além disso, divulgou um vídeo do amigo de Rezende, Geraldo Luís, parabenizando Giovanna. “Você é uma graça de criança. Te desejo tudo de bom. O tio Marcelo não está aqui hoje, mas estou aqui por ele. Ele certamente estaria aqui, te enchendo de beijos”, afirma Geraldo nas imagens.