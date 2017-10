Pressão real? Namorada de Príncipe Harry pode deixar série de TV

Megham Markle está tentada a seguir os passos de Grace Kelly e abandonar Hollywood, influenciada pelo namoro com Príncipe Harry. Segundo o site da revista US Weekly, os produtores de Suits — série protagonizada pela atriz — já estariam cientes de seus planos de deixar o programa. A assessoria de imprensa da atriz, no entanto, não confirmou a informação.

Os colegas de elenco já consideram como certa a saída da namorada de Harry, e fazem planos para o futuro da série. “Se a Meghan decidir não voltar para a oitava temporada, mas, se os outros toparem, o programa vai continuar”, disse uma fonte anônima ao portal. “Ela nem interpreta a personagem mais importante da trama e, para ser sincero, todo mundo acha que ela não vai voltar.”

Príncipe Harry e Megham Markle assumiram o namoro em novembro de 2016 e tentam se manter o mais longe possível dos holofotes. Notícias sobre um noivado real, no entanto, pipocam na mídia constantemente, e justificariam o afastamento da atriz de Hollywood, já que membros da família real têm agendas cheias de compromissos — e distantes do mundano — na terra da Rainha.