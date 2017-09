Musical sobre a vida de Cher estreará na Broadway em 2018

A cantora e atriz americana Cher vai ganhar um musical na Broadway em 2018. O The Cher Show (O show de Cher, em português) será baseado em sua vida e carreira e deve ter pré-estreia no Teatro Oriental, em Chicago, em julho do próximo ano, antes de ir a Nova York. “Minha vida como um musical parece louco, excitante e bizarro – mas é provavelmente assim que a ela é vista pela maioria das pessoas”, define a artista ao site da revista americana The Hollywood Reporter.

A produção terá cerca de 40 músicas de Cher e será comandada por Flody Suarez e Jeffrey Seller. No palco, três atrizes interpretarão os diferentes estágios da vida da cantora. Fora dele, o musical também vai virar um livro escrito por Rick Elice.

“Acontece no armário psicológico dela, e neste armário está tudo o que ela já foi na vida”, explica Elice sobre a montagem não linear da obra. “Tudo que já tocou, cada canção que cantou, todos com quem ela foi casada, cada par de sapatos que ela usou, todos os sucessos e todos os fracassos.”