Musical ‘Os Embalo de Sábado à Noite’ poderá captar R$ 10 milhões

O filme Os Embalos de Sábado à Noite será adaptado para o teatro no Brasil. A nova produção terá aval para captar dez milhões de reais, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta segunda-feira. Com previsão de estreia para o segundo semestre de 2018, o musical terá uma temporada de três meses no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, totalizando 72 apresentação.

O projeto foi aprovado pela lei de incentivo à cultura e, agora, os produtores terão que encontrar empresas ou pessoas que queiram contribuir para a realização através de incentivos fiscais.

O longa americano Os Embalos de Sábado à Noite, de 1977, representava as noites de discoteca em Nova York. Estrelado por John Travolta, a produção conta a história de um jovem morador do Brooklyn que participa de uma competição de dança disco, febre na época.

O novo musical será produzido pela Só de Sápato, responsável por outros espetáculos como Alladin e a adaptação da Broadway Sim! Eu Aceito!. Ainda não foram anunciados os integrantes do elenco.