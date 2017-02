Museu alemão encontra desenho feito por Rembrandt

O museu Herzog Anton Ulrich, da cidade alemã de Braunschweig, informou nesta terça-feira ter descoberto, no seu depósito, um desenho do mestre holandês Rembrandt. O trabalho estaria em posse da galeria desde 1770 e, por retratar um cachorro sentado, era atribuído ao pintor Johann Melchior Rosso, especializado em animais. “A descoberta é uma sensação”, afirmou o museu ao apresentar à imprensa o desenho, um esboço de giz preto. O terrier descoberto em Braunsweig se parece muito, segundo a instituição, com o cachorro que ladra no quadro A Ronda Noturna, pintado em 1642 pelo artista.

Em comunicado, o museu explicou que começou a investigar a obra após detectá-la no processo de digitalização de cerca de 10 000 desenhos que está em curso. Começou então uma extensa análise que incluiu exames microscópicos, estudos de originais de Rembrandt comparáveis em Amsterdã, Paris e Viena e consultas a autoridades internacionais sobre o pintor holandês.

O diretor da área de gravuras do museu, Thomas Döring, apresentou as conclusões da pesquisa na revista especializada Master Drawings, segundo as quais o desenho de um cachorro sentado é uma obra autêntica de Rembrandt em torno de 1637. As reações, segundo o museu, foram unanimemente positivas e o desenho será incluído no índice de obras do artista holandês.

Segundo o Herzog Anton Ulrich, há poucos desenhos de animais atribuídos a Rembrandt no mundo todo, entre os quais destacam-se quatro feitos a giz, muito parecidos esteticamente, de um elefante e de um cavalo. Rembrandt realizou desenhos de animais como estudo sobretudo na décadas de 1630, quando incluiu em muitas de suas obras cachorros como motivo secundário.

A ministra de Ciência e Cultura do estado federado da Baixa Saxônia, Gabriele Heinen-Kljajic, ressaltou a importância do achado, “um prêmio extraordinário” para a região que reforça a posição internacional e o trabalho de pesquisa do museu Herzog Anton Ulrich, instituição inaugurada em 1754 e que conta com destacadas obras de Giorgione, Rubens, Rembrandt e Khan Vermeer van Delft.

Em 6 de abril, o novo Rembrandt deve ser exposto ao público pela primeira vez.

(Com agência EFE)