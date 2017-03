Muro de Trump dá melhor audiência ao ‘BBB17’ desde a estreia

A estratégia de brincar com uma das mais controversas propostas do novo presidente americano, o magnata Donald Trump, com direito a uma falsa eliminação que dividiu o confinamento em dois, surtiu resultado na audiência do Big Brother Brasil 17. Nesta segunda, com a migração de Emilly e seus escolhidos, Marcos, Daniel, Marinalva e Ilmar, para o chamado lado mexicano da casa, o reality marcou 28 pontos de média na Grande São Paulo, segundo o Ibope.

É a segunda melhor marca da temporada. A primeira segue sendo a estreia da edição — e de Tiago Leifert, que substituiu Pedro Bial após dezesseis anos no comando da atração. O primeiro episódio do BBB17 registrou um ponto a mais, 29.