Mundaréo é o bar com melhor música ao vivo de Cuiabá

1. ambiente música ao vivo mundaréu zoom_out_map 1 /6 A agenda musical variada da casa rendeu o prêmio de melhor bar com música ao vivo da cidade (Lucas Ninno/VEJASP)

2. cupim rosado mundaréu cuiabá zoom_out_map 2 /6 O cupim rosado (R$50,00), (defumado na casa com tempero à base de sal e ervas, geleia de pimenta e mandioca frita, serve duas pessoas (Lucas Ninno/VEJASP)

3. Ambiente mundaéu cuiabá zoom_out_map 3 /6 Ambiente confortável no bar campeão de música ao vivo (Lucas Ninno/VEJASP)

4. pastel de salmão grelhado mundaréu cuiabá zoom_out_map 4 /6 O pastel de salmão grelhado (R$ 32,00; 10 unid.) é uma das opções de petisco do Mundaréu (Lucas Ninno/VEJASP)

5. filé mundaréu bar mundaréu cuiabá zoom_out_map 5 /6 A porção de filé mundaréu (mignon rosado, levemente selado, mais rúcula, cubos de mussarela, parmesão ralado, tomate-cereja e molho de mostarda e mel) pode ser dividido entre 2 pessoas, por R$ 45,00

6. ambiente mundaréu cuiabá zoom_out_map 6/6 O investimento dos proprietários na decoração deixou o ambiente com mais autenticidade. (Lucas Ninno/VEJASP)

Basta olhar com atenção para perceber que o prédio onde o bar funciona já foi uma charmosa residência. A divisão de cômodos foi preservada, assim como as portas azuis em arco que se abrem para o avarandado. Ali, onde ficam distribuídas as mesas, também rola a programação musical, eleita a melhor da cidade pelo júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Muitos detalhes na decoração, como luminárias, o teto de juta e o espelho feito a partir de uma antiga janela, foram produzidos pelos proprietários, Adston Arantes, o Júnior, e Marcos César Monterozorio. “Investimos tudo no bar, reformamos e tivemos que juntar dinheiro por um ano para abrir. Isso acabou deixando tudo mais autêntico”, diz Júnior, que conheceu o sócio quando os dois viviam no Japão. Eles inseriram música ao vivo na programação, ainda que só às sextas e sábados, assim que inauguraram. Poucos meses depois, já havia som todos os dias – às terças, quartas e domingos, começa a partir das 20h; de quinta a sábado, das 21h (o couvert artístico custa R$ 8,00). A agenda varia da MPB voz e violão ao rock nacional e internacional, passando pelo pop rock, mas sem espaço para o sertanejo. Afora o sucesso musical, os donos também se orgulham do cardápio, cujo carro-chefe é o poutini de amo. Inspirado em um prato canadense, reúne batata frita, requeijão, cubos de filé-mignon e bacon (R$ 40,00, para dois). Carnes defumadas na casa, como o joelho de porco marinado em cerveja e alecrim com batata frita e geleia de pimenta artesanal (R$ 55,00, para dois), também são boa companhia para a cervejas 1500 Puro Malte (R$ 8,50) e Heineken (R$ 11,00). Rua Doutor Lima Avelino, 192, Jardim Primavera, 65-3365-5143 (200 lugares). 17h30/1h (qui. a sáb. até 2h; fecha seg.). Aberto em 2013.

2º lugar – Bar do Jarbas

O bar também ficou em segundo lugar nas categorias de melhor cozinha de bar e melhor happy hour segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. De fato, a diversão ali atente a todos os gostos, a começar pela programação musical bem variada. Nas quartas-feiras, o sertanejo ganha espaço, enquanto o pop rock agita as noites de quinta. A happy hour da sexta tem repertório de reggae e sertanejo. Uma roda de samba faz presença aos sábados. Para beliscar, a cozinha despacha porções de bolinho de abóbora com carne-seca (R$ 32,00, doze unidades) e de pastel cuiabano, com carne, batata, ovo, azeitona e cheiro verde no recheio (R$ 33,00, quinze unidades). Opção mais reforçada, o revirado cuiabano chega com arroz branco, ovo frito e farofa (R$ 30,00). Da carta etílica, quem prefere os bebericos clássicos fica entre a caipirinha de limão (R$ 13,00) e cerveja Original (R$ 10,50, 600 mililitros). Rua Desembargador Alírio Figueiredo, 190, Dom Aquino. 65-99969-7973. 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 15h/23h). Aberto em 2012.

3º lugar – Clube de Esquina

De novatos a bandas conhecidas nacionalmente, como a Vanguart, todos encontram espaço no palco da casa comandada por Zé Ricardo Barros. Às quintas, o bar recebe um público bem variado, atraído por flashbacks que vão do iê-iê-iê à música brega. Às sextas, tem samba e aos sábados, quando a faixa etária fica acima dos 30, a programação privilegia clássicos do rock (couvert artístico: R$ 10,00 a R$ 15,00). Para refrescar, o público pede cervejas como a Original (R$ 12,00, 600 mililitros). Entre os petiscos, o bolinho de aipim com carne-seca sal a R$ 29,00 a porção. Rua Marechal Floriano Peixoto, 244, centro, 65-3623-3856 (160 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. até 3h; fecha seg. e ter.) Aberto em 2005.