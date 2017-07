Mulher tenta tirar selfie e acaba destruindo instalação artística

Uma mulher que tentava tirar a selfie perfeita acabou destruindo uma instalação artística na galeria 14th Factory, em Los Angeles, Estados Unidos. Um vídeo mostra a visitante se agachando para tirar a foto e se desequilibrando, atingindo a obra, que estava atrás de si. Enfileiradas, as peças acabaram caindo em efeito dominó.

De acordo com uma das artistas envolvidas com a mostra, Gloria Yu, o prejuízo foi grande. “Três esculturas foram estragadas permanentemente e outras foram atingidas em vários graus. O prejuízo é de aproximadamente 200.000 dólares (cerca de 637.000 reais)”, disse a artista ao site especializado em arte e cultura Hyperallergic.

A exposição é assinada pelo artista Simon Birch junto com uma série de colaboradores de diversos lugares do mundo. As peças foram feitas com materiais como metais preciosos, marfim, madeira, nylon e metal. O incidente aconteceu duas semanas atrás, mas o vídeo que mostra a cena só foi publicado nesta quinta-feira no YouTube.