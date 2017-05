‘Mulher-Maravilha’ ganha trailer final – e primeiras reações

A Warner Bros. divulgou o trailer final do filme Mulher-Maravilha, pouco depois da exibição do filme para alguns críticos especializados da imprensa americana, neste fim de semana. A prévia, assim como as anteriores, foca no poderio da heroína, que encara um exército em busca do fim da guerra em cenas épicas.

Os jornalistas que assistiram ao filme ainda estão impedidos de divulgar suas críticas. Contudo, algumas discretas primeiras reações foram publicadas em redes sociais. Ao que tudo indica, o longa tem potencial para interromper a sequência mediana dos heróis da DC Comics, representados pelos apáticos O Homem de Aço (2013), Batman vs Superman (2016) e Esquadrão Suicida (2016).

A jornalista Anna Klassen elogiou a diretora da produção, Anna Klassen. “Ela é uma mulher maravilhosa, boa demais para este mundo.” O crítico Andy Lea foi mais aberto e disse que o filme é “bom, obscuro e engraçado”, além de elogiar a protagonista Gal Gadot.

Mulher-Maravilha chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de junho. A amazona chega abrindo caminho para as esperadas produções protagonizadas por super-heroínas. A Marvel vem na cola. Na Netflix, o estúdio fez bonito com a série Jessica Jones. Enquanto nos cinemas, em 2019, vai lançar seu primeiro filme estrelado por uma mulher, o Capitã Marvel.