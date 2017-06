‘Mulher-Maravilha’ de Gal Gadot estreia na liderança no Brasil

Mulher-Maravilha estreou no Brasil confirmando as expectativas que pairam sobre o filme. Ainda não há números divulgados, mas, segundo a ComScore, empresa especializada em acompanhar a bilheteria, o longa dirigido pela americana Patty Jenkins e estrelado pela israelense Gal Gadot foi o mais visto nos cinemas do país em seu primeiro dia em cartaz.

Mulher-Maravilha deixou para trás Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar, o campeão da semana passada, Rei Arthur, de Guy Ritchie, A Cabana, adaptação do best-seller de mesmo nome, e Amor.com, comédia romântica nacional estrelada por Isis Valderde (a Ritinha da novela A Força do Querer).

A expectativa de público para o longa de Diana Prince é alta, já que, tradicionalmente, filmes de super-heróis têm 40% de público feminino, parcela que pode crescer agora.

Confira abaixo o post da ComScore no Twitter:

TOP 5 #BILHETERIA #CINEMA QUINTA:

1. Mulher Maravilha

2. Piratas do Caribe

3. Rei Arthur

4. A Cabana

5. Amor. com — comScore Movies BRA (@cSMoviesBrazil) June 2, 2017