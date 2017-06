‘Mulher-Maravilha’ bate ’50 Tons’ e crava novo recorde nos EUA

A estreia de Mulher-Maravilha estava cercada de grandes expectativas. Além de ser o primeiro filme da super-heroína produzido para os cinemas, o longa traz mais um capítulo do universo estendido da DC Comics, depois das tramas do Homem de Aço e de Esquadrão Suicida, que deixaram a desejar. O filme arrecadou 100 milhões de dólares em bilheteria desde a sua estreia só nos Estados Unidos, de acordo com o site Box Office Mojo, batendo o recorde de arrecadação em estreia de uma produção dirigida por uma mulher, que antes era de Cinquenta Tons de Cinza nos EUA, com uma quantia de 85,1 milhões de dólares, em 2015.

O filme dirigido por Patty Jenkins, que estreou na liderança no Brasil, conseguiu uma arrecadação de aproximadamente 223 milhões de dólares, contando as bilheterias de 55 países e sua estreia ainda é aguardada em países como França, Espanha, Alemanha e Japão. Além disso, a produção está recebendo grandes elogios da crítica, com uma aprovação de 76% no Metacritic.

Mesmo assim, o longa não ultrapassou a estreia de nenhum dos três filmes anteriores do universo estendido da DC Comics, que inclui Homem de Aço, Batman vs. Superman: A Origem da Justiça e Esquadrão Suicida.